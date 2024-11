Gaeta.it - Sulmona si prepara alla Giornata Mondiale dell’Albero con l’iniziativa Alberi per il Futuro

Facebook WhatsAppTwitter Il Gruppo TerritorialeValle Peligna del Movimento 5 Stelle parteciperàcampagna nazionaleper il, organizzata in occasione della. Questo evento non solo mirapiantumazione di nuovisull’intero territorio italiano, ma si propone anche di sensibilizzare la comunità riguardo l’importanza della salvaguardia del patrimonio arboreo e della necessità di un impegno attivo verso la transizione ecologica. Con le previsioni di un 2024 potenzialmente caldo e il crescente problema delle emissioni di CO2, il momento di agire è ora.L’importanza della piantumazione diper ilrappresenta un’importante opportunità per le comunità locali di unirsi per il bene comune. Gli, oltre ad essere un simbolo di vita e rinnovamento, svolgono un ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici.