Gaeta.it - Sclerosi multipla: le sfide della gestione e le proposte per un’assistenza più umana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente studio ha rivelato che oltre la metà dei pazienti affetti dariscontra problematiche significative nell’accesso ai servizi sociosanitari. I dati, emersi dal Barometro AISM 2024, mettono in luce una mancanza di coordinamento tra le strutture e un divario tra le esigenze dei pazienti e le risposte ricevute dai servizi sanitari. Questo articolo esamina i risultati dell’indagine e le soluzioniper migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti.la realtà dei servizi sociosanitari per i pazienti conIl Barometro AISM 2024, presentato a Roma in occasione di un convegno dedicato, ha sottolineato la grave necessità di riformare i servizi dedicati ai pazienti con SM. Oltre il 50% degli intervistati ha denunciato la mancanza di chiarezza nel coordinamento delle cure, con il 36,2% che lamenta attese eccessive per le risonanze magnetiche, e il 24,7% che si trova ad affrontare ritardi nelle visite di controllo.