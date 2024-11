Gaeta.it - Rinnovata Via del Bastione a Monterosso: un tuffo nei paesaggi delle Cinque Terre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Via deldial Mare ha recentemente riaperto i battenti dopo un importante restauro, pronto ad accogliere residenti e turisti desiderosi di scoprire le bellezze naturali. Questo percorso lungo la costa rappresenta una nuova opportunità di esplorazione per chi ama camminare immerso nella natura e nell’arte storica del luogo, note per i loromozzafiato e le pittoresche architetture dei borghi.Inaugurazione del restauro della Via delIl 15 novembre ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale del tratto restaurato della Via delal Mare, alla presenza di Lorenzo Viviani, Presidente del Parco Nazionale, e del Sindaco Francesco Sassarini. Questo segmento, che si estende per circa 180 metri, connette la frazione di Fegina al Convento dei Frati Cappuccini, creando così un’alternativa panoramica alla strada costiera, particolarmente apprezzata da chi è in cerca di un’esperienza di trekking molto suggestiva.