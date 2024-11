Panorama.it - Pronti, via e Ursula è già senza maggioranza

Uno stallo pericoloso quello che si sta vivendo in queste ore Bruxelles per l’avvio della nuova Commissione. Uno stallo frutto di veti incrociati e malumori che trovano sfogo sulle nomine dei vicepresidenti ma che nasce da prima dell’ultimo voto europeo.La, infatti, già scricchiolava sulla fine del primo mandato: già lì i nodi di certe politiche stavano venendo al pettine, malumori mai esplosi e sedati fin qui. La divisione interna si è resa ieri plastica con il voto in Parlamento sulla legge di contrasto alla deforestazione, quando a emergere è stata una«Venezuela». Si chiama così da quando, in occasione del riconoscimento di Edmundo González Urrutia come legittimo presidente del Venezuela, il Ppe si trovò a votare con Ecr, Patrioti (il gruppo di Fidesz, Lega, Rassemblement National e Vox) ed Europa delle Nazioni Sovrane (Alternative fur Deutschland).