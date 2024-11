Lanazione.it - Pontedera. Cosplay. La rassegna

Leggi su Lanazione.it

Combattimenti con spade laser, lezioni di magia, caccia al tesoro, shooting fotografici, lezioni di magia e molto altro. Domani dalle ore 16 alle 20 tra le vie del centro città torna il. Un evento per tutti grandi e piccini. Per gli appassionati di Games of Thrones e House of Dragon, di Star Wars ed Harry Potter. Sul piazzone ci sarà il laboratorio di Veronica Forconi, che dal 2014 cuce abiti su misura tra cui i costumi. Ci saranno I demoni horror con le loro maschere da paura, i Revelio con le loro attività ispirate al mondo di Harry Potter e poi ci sarà Pikachu, che girerà per la città e si presterà a selfie con grandi e piccini.è pronta ad essere invasa dai colori del mondo fantasy e dei fumetti con tantissime novità per questa quarta edizione. "Ringraziamo l’amministrazione comunale die la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per aver contribuito alla manifestazione insieme all’azienda Edison di– le parole della presidente di Confesercenti, Valentina Aurilio, e il Responsabile d’area, Claudio Del Sarto – crediamo che questo evento sia molto importante per il tessuto commerciale della città e per l’animazione che può offrire a tutti i cittadini eers che decideranno di passeggiare per le nostre vie cittadine per godersi un evento unico in Valdera".