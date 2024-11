Ilgiorno.it - Perché i docenti possono davvero fare la differenza

Nappo* Meno stress, più apprendimento: essere ol’insegnante oggi è un compito complesso che interessa non solo aspetti educativi e nozionistici, ma ambiti educativi e civici. A scuola troviamo gli adulti di domani, per questo è importantissimo dedicare tempo in attività di consapevolezza emotivaè un investimento che vale tanto quanto lo studio. Se la preparazione inconscia è legata al pensiero che si sta facendo qualcosa di buono rispetto alle diverse esigenze degli allievi, riservare tempo a pratiche di questo tipo consentirà di individuare aspetti degli studenti anche inattesi. La forza sono le emozioni, come hanno dimostrato le neuroscienze sul piano scientifico: sono le emozioni che fanno prendere decisioni e se si fa attenzione anche al clima della classe le dinamiche di gruppo miglioranola consapevolezza aiuta a sminuire i conflitti che altro non sono che proiezioni di quello che si è realmente.