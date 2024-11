Anteprima24.it - Paolisi, si rinnova il consiglio direttivo del Forum dei Giovani

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in programma per il 28 Novembre 2024, nella Sala Consiliare del Comune di, l’assemblea del localedeiper l’elezione dei componenti del nuovo. Hanno diritto alla candidatura alle elezioni ed al voto iresidenti nel Comune di(BN) che, alla data delle elezioni, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 34 anni.La candidatura a membro deldeldei, può essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 22 Novembre 2024. Ilsarà composto da 11 componenti. Sono eletti i candidati che abbiano conseguito ii maggior numero di preferenza fino al raggiungimento del numero dei consiglieri stabilito dal regolamento. In caso di parità di voti e eletto il candidato più giovane.