Panettoncini ritirati dagli scaffali per etichetta errata l’avviso del Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo immediato di un lotto del mini panettone Vergani dal mercato. Questo prodotto dolciario è stato ritirato a causa di un potenziale rischio per i consumatori, dovuto alla presenza di allergeni non indicati sull'etichetta. Come riportato nell'avviso di allerta, datato 14 novembre e disponibile sul sito del Ministero dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari, il mini panettone è stato oggetto di richiamo per un errore nella sua etichettatura. Specificamente, il lotto coinvolto è quello del mini panettone classico senza glutine, commercializzato con il marchio Vergani in confezioni singole da 100 grammi.