Muore medico del 118, lascia due figlie. Lutto in Toscana

Siena, 15 novembre 2024 – Laè inper la morte di unmolto apprezzato. I problemi di cuore degli ultimi mesi gli sono stati fatali. Addio a Stefano Bertolini, 44 anni. Era dottore nella centrale unica del 118 di Pisa e Livorno. La sua storia era conosciuta da tutta Italia. A gennaio si era autodiagnosticato un infarto. Aveva colto i segnali dell’attacco di cuore e tempestivamente era stato portato in ospedale. Accadde a Livorno. Dalla struttura sanitaria labronica fu poi trasferito a Siena per le cure. Era il 26 gennaio. Da lì lunghi mesi in ospedale, poi l’aggravarsi della situazione fino alla morte, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 novembre. Bertolinila compagna e due figli, di cui uno nato da poco. “Il nostro sistema sanitario della– dice il presidente della Regione Eugenio Giani – si stringe per la prematura scomparsa del dottor Stefano Bertolini, dopo aver lottato per la vita a seguito di una malattia alla quale non si è mai arreso”.