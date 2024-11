Chiccheinformatiche.com - Mike Tyson vs Jake Paul: orario, dove vedere il match e quanto guadagnano

Il mondo della boxe è in fermento per l’attesissimo incontro tra, previsto per il 15 novembre 2024. Questo evento segna il ritorno sul ring di una leggenda del pugilato e vede contrapposto un giovane pugile emergente con un passato da influencer. In questo articolo, forniremo dettagli sull’del, le modalità per seguirlo in diretta e le cifre dei guadagni previsti per entrambi i combattenti.delvsL’incontro si terrà nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024, presso l’AT&T Stadium di Arlington, Texas. Per il pubblico italiano, l’evento inizierà alle ore 02:00 del 16 novembre, con ilprincipale traprevisto intorno alle 05:00, dopo i combattimenti preliminari.ilin diretta traL’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Netflix, segnando una novità per la piattaforma nel campo degli eventi sportivi live.