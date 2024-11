Mattarella | Confesso ho promulgato leggi che non condividevo sbagliate e inopportune

Leggi su Open.online

Il presidente della Repubblica Sergioè preoccupato dal diffondersi della disinformazione. E incontrando una platea di ragazzi in occasione della cerimonia dei 25 anni dell’Osservatorio permanente giovani-editori non rinuncia a lanciare un allarme legato anche al caso di Margaret Spada, la 22enen siciliana morta a seguito di un intervento di rinoplastica parziale: «Bisogna evitare il rischio di affidarsi al web come fosse il medico di fiducia. Lo vediamo anche in questi giorni con conseguenze drammatiche».ha voluto ricordare con forza l’importanza della medicina e della ricerca scientifica, in un mondo che offre ormai qualsiasi visione e qualsiasi apparente “cura”. «C’è una percentuale non irrisoria di persone che pensa che la Terra sia piatta. C’è un grande allarme tra i medici e nel mondo della sanità, per il ritorno di alcune malattie che sembravano debellate.