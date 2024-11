Mario Sechi | Fitto da Mattarella | una lezione per Elly Schlein

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sergioieri ha ricevuto al Quirinale Raffaele, in corsa per la vicepresidenza e un posto da commissario dell'Unione Europea, il presidente della Repubblica ha detto «che si tratta di un incarico importante per l'Italia». I sovranisti a corrente alternata della sinistra non hanno fatto altrettanto perché sono completamente privi di spirito repubblicano, per il Pd e gli alleati dell'opposizione vale una sola regola, quella del tanto peggio tanto meglio. La gazzarra dei Dem a trazione Ruotolo è inqualificabile, d'altronde l'alfiere dellasi distingue ogni giorno per atti che passeranno alla storia della politica. L'ultimo è l'epico gesto di uscire da X, una sorta di esilio telematico a Capri, come già fece il compagno Lenin ai bei tempi del comunismo, quello vero. Mentre la resistenza a Elon Musk prendeva forma con annunci roboanti di “lascio questo social, mi troverete su un'altra piattaforma”, il mondo produttivo, perfettamente allineato a, ha lanciato una serie di appelli in favore della nomina dinella commissione Ue.