Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Pedro Acosta al comando, Martin e Bagnaia in lotta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.26risponde in 1:41.610, con tredici giri su queste gomme.11.25 1:41.673 perche porta avanti un passo costante.11.24abbassa il proprio crono e lo porta a 1:41.867, mentregira in 1:41.673.11.22 1:42.093 pere in 1:42.797 per.11.21 Si fanno prove di passo gara, per verificare la consistenza delle gomme.11.20completa un giro lento in 1:42.858, che ha perso l’anteriore e rischiato di cadere nel secondo settore.11.19tornano in pista per dar seguito al proprio lavoro. Entrambi sono scesi in pista con gomme usate (soft/medium).11.18, come era prevedibile, non ha avuto un approccio conservativo, ma esattamente allo stesso modo come negli altri round. Da parte dell’iberico non ci sono particolari strategia, ma pensare solo a massimizzare la prestazione.