Leoncavallo, il Viminale dovrà pagare 3 milioni per il mancato sgombero

Per il centro sociale occupatodi via Watteau a Milano pagherà il ministero dell’Interno. Lo ha deciso la Corte d’Appello civile, che ha condannato ila un risarcimento di 3di euro nei confronti della famiglia Cabassi, proprietaria dell’immobile. Perché loè stato sancito nel 2003. Con la condanna dell’Associazione Mamme Antifasciste delal rilascio dell’unità ai legittimi proprietari, cioè alla Orologio Srl. E ora ci sono tre vie d’uscita possibili. La prima è ricorrere in Cassazione per guadagnare tempo. La seconda è trovare un accordo meno oneroso con i Cabassi. La terza è quella di sgomberare. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha convocato ieri un vertice. Mentre torna alla memoria il 1994, quando il primo sindaco leghista della città Marco Formentini aveva deciso di cacciare i ragazzi del Leonka.