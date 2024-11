Terzotemponapoli.com - Juve Stabia, Bellich: ”Nono posto inimmaginabile, ma l’obiettivo resta la salvezza”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “, mala. Contro il Brescia vogliamo i tre punti. Futuro? A Castellammare mi trovo benissimo”Marco, difensore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista esclusiva concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Tra i grandi protagonisti della cavalcata in B della squadra di Guido Pagliuca, il giocatore ha finora raccolto ben dieci presenze in cadetteria, andando a segno all’esordio contro il Bari al San Nicola. Di seguito le parole disugli obiettivi personali e di squadra in questa stagione di Serie B.Sei stato tra i grandi protagonisti della promozione dellain Serie B. Come hai vissuto il salto di categoria con le Vespe? Com’è stato, finora, il tuo impatto con la cadetteria?“Lo scorso anno è stato fantastico, ci siamo divertiti tanto e abbiamo giocato benissimo.