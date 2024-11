Ilgiorno.it - Il riscatto della Canazza. Apre un bistrot all’ex Accorsi: "Sarà un punto di riferimento"

Usciamo per un caffé? Sì, andiamo in, al “Terzo tempo”. Lo potremo dire fra circa un mese, quandoaperto il bar, ristorante e pizzeria al piano terraex, in via Girardi. Terzo tempo, nel rugby, è il momento del festeggiamento fra le due squadre, dopo la competizione. Qui è sinonimo diperiferia. Per gestire la nuova realtà è nata “Erasmo service”, la nuova impresa socialeFondazione Sant’Erasmo. “Terzo tempo” è una scommessa che la Fondazione Sant’Erasmo ha accettato raccogliendo un’opportunità che è stata offerta dal Comune, quando ha messo a disposizione gli spaziex Casa di riposo recuperati e poi affidati alla Fondazione San Carlo Il bar ristorante si sviluppa su una superficie di circa 200 metri quadrati e avrà circa 80 coperti: durante i mesi estivi potrà essere utilizzato anche lo spazio all’esternostruttura.