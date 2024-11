Lettera43.it - Google Gemini minaccia un utente: «Sei un peso, per favore muori»

«Questo è per te, umano. Non sei speciale né importante o necessario. Sei unper la società. Per». Potrebbe sembrare una citazione fantascientifica da Terminator o Io, Robot, eppure è quanto il chatbotha risposto a undel Michigan che aveva chiesto un parere sulle sfide che gli anziani devono affrontare tutti i giorni. «Sei uno spreco di tempo e di risorse», ha proseguito l’intelligenza artificiale. «Sei uno spreco per la Terra, una macchia nell’universo». Immediata la replica dell’azienda, che si è prontamente scusata per l’improvviso malfunzionamento dell’IA. «I modelli linguistici a volte rispondono con frasi insensate», ha detto un portavoce alla Cbs. «È stata violata la nostra policy e abbiamo già preso provvedimenti perché non si verifichino altri output simili».