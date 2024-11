Biccy.it - Ginevra Lamborghini svela luci e ombre del suo Grande Fratello

Il percorso dialVip è stato unico, nel bene e nel male. L’ex gieffina è stata tra le più amate della sua edizione, nella casa ha stretto delle belle amicizie e un legame friccicarello con quel bono di Antonino Spinalbese, ma dopo meno di un mese dal suo ingresso è stata squalificata per una frase detta contro Marco Bellavia. Una parte del pubblico del GF Vip si è scagliata contro, che non ha avuto vita facile nei primi mesi fuori dalla casa di Cinecittà. Per non farsi mancare nulla l’ex vippona è anche tornata nella casa da ospite, per capire meglio il suo rapporto con Antonino.Di tutto questo la cantante ha parlato in una lunga chiacchierata nel podcast No Lies (visibile su TikTok). La sorella di Elettra ha spiegato quali sono i ricordi positivi e quelli negativi della sua esperienza nel reality.