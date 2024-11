Liberoquotidiano.it - Fumo, Fda rinnova permesso commercializzazione snus 'General' come Mrtp

Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - La Food and Drug Administration (Fda), agenzia statunitense responsabile della protezione della salute pubblica, hato ildi commercializzare in America 8 varianti dello', bustine di tabacco senza combustione a uso orale,prodotto a rischio modificato (). Il produttore, Swedish Match Usa, potrà continuare a commercializzare il prodotto con l'indicazione: 'L'uso delloin sostituzione delle sigarette riduce il rischio di cancro alla bocca, malattie cardiache, cancro ai polmoni, ictus, enfisema e bronchite cronica'.Secondo l'agenzia statunitense, infatti, "l'indicazione di rischio modificato è supportata da prove scientifiche ed è compresa dai consumatori, i quali percepiscono in modo appropriato il rischio relativo di questi prodotti rispetto alle sigarette".