Bollicinevip.com - Federica Petagna, il cugino di Titty svela: “Tra noi più di un bacio, mi chiese di stare in silenzio”

Leggi su Bollicinevip.com

Ildiconferma il flirt condopo Temptation, cosa è successo tra loroha frequentato ildidopo Temptation Island, luila veritàDiversi sono i rumors che stanno circolando su, sembra che dopo Temptation Island abbia avuto diverse frequentazione, non solo con l’ex tentatore Stefano Tediosi.Sui social Deianira Marzano aveva pubblicato alcuni scatti che la ritraevano con Antonio Fico, ildell’ex volto del reality delle tentazioni diScialò. In un’intervista concessa a Fanpage.it è stato lui stesso a fare chiarezza sul loro rapporto. Tra le varie cose hato: “mi conosceva già prima del nostro primo incontro perché, in virtù del mio lavoro, sono popolare sui social. Io, invece, l’avevo vista a Temptation Island.