Dopo il caso di Christian Raimo, parte una petizione per riscrivere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

la vicenda di, docente, scrittore e militante di Alleanza Verdi Sinistra, sospeso per tre mesi dall’insegnamento e con una decurtazione del 50% per alcuni attacchi contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, la Flc Cgil fa partire una. Il sindacato chiede una revisione dell’articolo 11 ter deldidei, il quale stabilisce che idevono astenersi da qualsiasi intervento o commento sui social media che possa danneggiare l’immagine dell’amministrazione di apnenza o della pubblica amministrazione in generale. «Limita la libertà di espressione»Secondo il sindacato, questa norma espone ia «eccessi interpretativi» che potrebbero sfociare in sanzioni arbitrarie, oltre a impedire «la piena libertà di manifestare il proprio pensiero».