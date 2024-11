Thesocialpost.it - Bologna, incidente in A14: camion di pietre si ribalta. Lunghe code

Traffico intenso sull’autostrada A14 all’altezza dia causa di unavvenuto oggi, 15 novembre 2024. Uncarico disi èto al chilometro 25, in direzione, coinvolgendo di striscio un’auto in transito. Fortunatamente, i passeggeri del veicolo non hanno riportato ferite. L’, avvenuto in un’area vicina alla città, ha provocato un aumento del traffico sulla tangenziale e sulle arterie cittadine, peggiorando una situazione già critica nelle ore di punta.Leggi anche: Pisa, pensionato aggredito da uno sconosciuto nella sala d’aspetto dell’ospedale: morto dopo 10 giorniIlmento del Tir ha causato la dispersione del carico, con leche si sono sparse anche sulla carreggiata opposta, in direzione Imola. Per consentire le operazioni di recupero del mezzo, la circolazione in direzioneè stata limitata a una sola corsia, generando