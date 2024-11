Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, è Zverev l’anti-Sinner: batte in due set Alcaraz e lo elimina

La finale che tutti aspettavano non ci sarà: Carlosè fuori dalle Atp2024. Merito soprattutto di uno spettacolare Alexander, che nel terzo e decisivo match del round robinlo spagnolo in due set al termine di un match incredibile per intensità e livello. Ora è chiaro a tutti: è il tedesco il vero rivale di Jannikper la vittoria del titolo di Maestro. Anche lui, come il numero 1 al mondo, si presenta in semifinale da imbattuto.invece saluta Torino con una sola vittoria: un malessere ne ha condizionato l’esordio contro Casper Ruud, ma oggi lo spagnolo ha giocato quasi al massimo e non è bastato perre.Articolo in aggiornamentoL'articolo Atp, èin due sete loproviene da Il Fatto Quotidiano.