Napolipiu.com - Alvino: ‘Sistema arbitrale marcio, Conte ha dato scacco matto a Inzaghi

Leggi su Napolipiu.com

Il giornalista a Televomero analizza il pareggio contro l’Inter e lancia dure critiche agli arbitri italiani Carlonon usa mezzi termini. Il giornalista, intervenuto a “Terzo Tempo Calcio Napoli” su Televomero, punta il dito contro il sistemaitaliano e analizza il pareggio del Napoli contro l’Inter.“Abbassare i toni in Italia significa passare per fessi e subire i torti“, tuona. “Il sistema è, la compensazione è una fesseria. La vera punizione per un arbitro dovrebbe essere non arbitrare, non la retrocessione in Serie B”.L’analisi si sposta poi sul campo: “La narrazione sul dominio dell’Inter non trova riscontro nei numeri. L’unica grande occasione della ripresa è quella di Simeone“. Ma è sulla tattica chesorprende: “ha imbrigliato