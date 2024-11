Calcionews24.com - Allegri: «Alla Juve auguro il meglio. Allenare in quel campionato? Vi dico che…»

ha parlato a Striscia la Notizia, ricevendo il Tapiro d’Oro: le dichiarazioni tra esonero, futuro e addirittura voci sulla Premier League Massimilianorompe il silenzio. Ecco le dichiarazioni dell’exntus, dall’esonero sulla panchina dei bianconeri al futuro, a Striscia la Notizia. FUTURO – «Sto bene anche in vacanza». ESONERO “COLPA” DI GIUNTOLI – «Assolutamente no, sono molto affezionatomia ex .