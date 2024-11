Movieplayer.it - Zendaya ama recitare accanto a Tom Holland: "È come una seconda natura"

In una nuova intervistaha parlato del motivo per cui ama lavorarea Tom, suo partner sul set e nella vita privata.ha rivelato perché amaa Tom, suo partner anche nella vita reale. Le due giovani star si sono incontrate sul set di Spider-Man e prossimamente saranno impegnate anche nella realizzazione del prossimo film diretto da Christopher Nolan. I progettia TomIntervistata da Vanity Fair,ha spiegato che non trova per nulla strano lavorare con Tom: "Non lo è, è in realtà stranamente piacevole. Èuna, casomai. Ti senti extra sicura con la persona con cui stai recitando. Amo lavorare con lui". La star di Euphoria ha quindi lodato .