Violenza sessuale su una 16enne | arrestati due ragazzi di 17 e 18 anni

A Rimini, ad agosto, una ragazza è stata scaricata per strada da un’auto in stato di shock. A quanto la stessa ha poi raccontato alle autorità, laavrebbe avuto rapporti non consenzienti con due quasi coetanei (un ragazzo di 17 ed uno di 18). Successivamente, le analisi effettuate sulla ragazza a livello ospedaliero hanno confermato la( la ragazza ha avuto 30 giorni di prognosi). La successiva analisi dei video delle telecamere di sicurezza hanno poi confermato l’identità degli aggressori, che sono stati successivamente individuati. È stata disposta la misura cautelare in carcere nei confronti di un neo diciottenne del Pesarese e di un 17enne della provincia di Rimini.L'articolosu unaduedi 17 e 18proviene da The Social Post.