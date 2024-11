Gaeta.it - Trieste celebra 60 anni di diplomazia scientifica al Centro Internazionale di Fisica Teorica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter IldiAbdus Salam dirappresenta un esempio di collaborazione globale tra scienziati di diverse nazionalità, come ucraini, russi, israeliani, palestinesi, pachistani e indiani, che lavorano fianco a fianco. Perre il sessantesimoversario, ilha organizzato un evento che serve da piattaforma per discutere le sfide globali contemporanee e promuovere il dialogo scientifico. L’incontro vedrà la presenza di eminenti figure della scienza e della, pronte a sottolineare l’importanza della ricerca per un mondo in continua evoluzione.L’importanza deldiFondato nel 1964 per promuovere la collaborazione tra scienziati di tutto il mondo, l’Ictp ha cresciuto nel corso degliuna reputazione di eccellenza nel campo della, diventando un punto di riferimento per i ricercatori.