Lapresse.it - Suicidio assistito, da Mario a Laura Santi: tutti i casi in Italia

, 50enne di Perugia, affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, è ora libera di scegliere: dopo due anni dalla sua richiesta per l’accesso al, due denunce, due diffide, un ricorso d’urgenza e un reclamo per ottenere una risposta da parte della azienda sanitaria umbra, è arrivata la relazione della commissione medica che attesta il possesso per la donna die quattro i requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato\Dj Fabo che inha legalizzato il ‘’.non è la prima ad avere chiesto il: ecco qui inl’ha ottenuto, chi dopo il via libera ha deciso di non procedere e chi non ha avuto l’autorizzazione., chi l’ha chiesto e ottenuto inNel giugno 2022, Federico Carboni, 44enne di Senigallia, conosciuto durante la sua battaglia con il nome di fantasia ‘’, è stato il primono ad aver chiesto e ottenuto l’accesso almedicalmentedopo quasi due anni dalla prima richiesta alla azienda sanitaria e dopo una lunga battaglia legale, in cui è statodall’Associazione Luca Coscioni.