Movieplayer.it - Snot & Splash, la recensione: un Teemu Nikki diverso ma sempre adorabile

Leggi su Movieplayer.it

Il regista finlandese parla al pubblico più giovane e si ispira all'Italia in una storia per famiglie, tra mistero e commedia, che vive di splendidi personaggi. Al cinema. Ci piace essere spiazzati, stupiti, colti alla sprovvista. Il regista finlandeseè uno di quegli autori che sono soliti farlo, da La morte è un problema dei vivi a 100 litri di birra (visto alla Festa del Cinema di Roma), alla serie Fallo tutti i giorni. Con il suo ultimo lavoro- il mistero dei buchi scomparsi ci ha spiazzati ancor prima di iniziare la visione del film, quando abbiamo scoperto che si trattava di una storia per un pubblico più giovane, tra commedia e mistero, che ha una fonte d'ispirazione tutta italiana: il libro .