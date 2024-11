Metropolitanmagazine.it - Snoop Dogg e Dr Dre, con il loro nuovo singolo “Gorgeous”, ritornano insieme nella classifica Billboard dopo 13 anni

e Dr Dre sono ritornatiAirplay R&B/Hip Hop, a distanza di 13con il, realizzatoa Jhene Aiko.La coppia d’oro dell’hip hop, ha debuttato con il brano alla #29chart con il brano che ha portato allareunion dai tempi di Kush, di Dr Dre con i feat died Akon, che si era fermata alla #43 nel 2011. Pubblicata lo scorso 1 novembre,, anticipa ilalbum di, Missionary, che avrà la produzione di Dr Dre. Il prossimo lavoro in studio dell’artista californiano, consolida la lunga collaborazione con il producer dai tempi dell’album di debutto diystyle (1993). Nell’album figurano classici della discografia del 53enne, come Gin And Juice e Whats My Name, pubblicati un annol’esordio di Dr Dre con The Cronic.