Rivoluzione linguistica nelle istituzioni | il governo invia una nota con il linguaggio da usare per parlare di disabilità con rispetto e inclusione

Addio a termini come «handicappato» o «diversamente abile». È tempo di adottare unso e inclusivo quando si parla e si scrive di persone con, affinché vengano evitate espressioni ormai considerate obsolete o stigmatizzanti, a favore di altre che rispecchino il valore della dignità e della diversità umana. È l’invito contenuto in una recentedell’ufficio di gabinetto del ministero per le, che sollecita ad aggiornare e uniformare la terminologia ufficiale adottataamministrazioni pubbliche. Questo aggiornamento, previsto dall’articolo 4 del Decreto legislativo n. 62 del 2024 (entrato in vigore il 30 giugno), interessa sia la comunicazione istituzionale (comunicati stampa, siti web, documentazione informativa) sia l’attività amministrativa vera e propria, come decreti, provvedimenti o modulistica.