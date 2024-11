Lanazione.it - Piano di Coreglia. Misericordia cresce

Leggi su Lanazione.it

Nuovi traguardi per la confraternita dididiche emerge nel quadro generale dei servizi sanitari alla popolazione della Valle per la sua crescita senza soluzione di continuità e che ha raggiunto un ulteriore record di nuovi, molti giovani e giovanissimi, volontari arrivati ad acre le fila dell’Associazione di Assistenza Sociale. Superiori alle 30 unità sono i nuovi arrivati nella squadra, mentre quest’anno sono state superiori a 100 i cittadini formati all’uso dei defibrillatori presenti sul territorio, con una grande quantità di iscritti ai corsi di formazione al soccorso di livello base e avanzato, in arrivo da tutta la lucchesia. "I risultati di questo ultimo anno sono eccellenti e confortano in pieno la progettualità che ci prefiggiamo da sempre come volontari della nostra Confraternita - commenta il governatore e primo volontario delladidi, Sergio Tardelli - Sono molto orgoglioso del nostro splendido gruppo che continua are in quantità e qualità dei servizi offerti alla popolazione della Valle e alla nostra comunità di riferimento che, a sua volta, non fa mancare in alcuna occasione il proprio appoggio concreto, ricambiando con spontanea generosità il nostro impegno.