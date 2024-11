Liberoquotidiano.it - Mo: proteste a Parigi per gala estrema destra a sostegno Israele

, 14 nov. (Adnkronos) - Asono scoppiate dellecontro un controversoorganizzato da personaggi didi. All'evento "è per sempre", finalizzato a raccogliere fondi per l'esercito israeliano, avrebbe dovuto partecipare anche il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich.Le manifestazioni sono avvenute alla vigilia di una partita di calcio ad alto rischio allo stadio nazionale francese contro la nazionale israeliana, offuscata dalle tensioni legate alle guerre in Medio Oriente. Le autorità dihanno annunciato che saranno schierati per la partita più di 4.000 poliziotti e 1.600 membri dello staff dello stadio.L'invito a Smotrich ha suscitato aspre critiche da parte di associazioni locali, sindacati e partiti politici di sinistra, provocando duenella capitale francese.