Marine Le Pen rischia 5 anni di condanna per uso improprio di fondi pubblici: le ultime dal tribunale di Parigi

Facebook WhatsAppTwitter Mercoledì 13 novembre, una nuova svolta nel caso diLe Pen, la leader del partito di estrema destra Rassemblement National. La procura diha presentato richieste severe nei suoi confronti, chiedendo unaa cinque, di cui due da scontare in carcere, oltre a cinquedi ineleggibilità politica. L’accusa è di aver mal utilizzato idel Parlamento europeo nel periodo che va dal 2004 al 2016, un’accusa che, se confermata, potrebbe incidere profondamente sul futuro politico di Le Pen.I dettagli dell’accusaLe accuse rivolte aLe Pen riguardano l’uso inappropriato di oltre 5 milioni di euro dieuropei, un tema che ha riempito le cronache politiche durante gli ultimi mesi. Il caso è emerso nel corso di un’inchiesta su come ifossero utilizzati per finanziare attività non legate direttamente al lavoro parlamentare.