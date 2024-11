Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: italiano qualificato, in palio il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI16.56 Sevincesse anche solo un set, anche Fritz sarebbe in automaticoper la semifinale.dunque è obbligato ad andare all in: con un successo per 2-0, il russo approderebbe in semifinale da primo del raggruppamento.16.55 Buonasera amici di OA Sport. La vittoria di Taylor Fritz su Alex De Minaur per 2-1 hamatematicamenteper le semifinali. Il n.1 avrà bisogno di aggiudicarsi un set controper essere anche primo nel.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match che chiude ilNastase delle ATPtra Janniked il russo Daniil. Sedicesimo confronto diretto tra i due, in quello che è ormai un classico del tennis internazionale.