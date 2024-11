Calciomercato.it - Juventus, bocciato Skriniar: “Un ex giocatore da quando ha lasciato l’Inter”

La Juve, dopo Bremer, rischia di perdere anche Cabal per il resto della stagione: l’ex nerazzurro è sul taccuino di Giuntoli per il mercato di gennaioLanuovamente nei guai in difesa. Dopo Bremer, anche Cabal rischia un lungo stop per l’infortunio rimediato nel ritiro della Colombia.Milan(LaPresse) – Calciomercato.itSosta per le nazionali subito indigesta per Thiago Motta, con il difensore ex Verona che si è infortunato in allenamento in vista delle gare delle Qualificazioni Mondiali che i ‘Cafeteros’ giocheranno contro Uruguay ed Ecuadar. Cabal effettuerà nuovo esami nelle prossime ore al ritorno a Torino e per lui si temeessamento del legamento crociato del ginocchio sinistro. Se gli accertamenti al J-Medical lo confermeranno, Cabal sarà costretto a terminare anzitempo la stagione come successo per Bremer.