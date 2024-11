Terzotemponapoli.com - Inter :Inzaghi non risponde a Conte

nonCosa ne pensa veramente e il precedente con AllegriSimonedetta la via alla sua. L’allenatore campione d’Italia non vuolere alla polemica fatta scoppiare da Antonioe rilanciata dal presidente Aurelio De Laurentiis per il rigore concesso ai nerazzurri contro il Napoli dall’arbitro Mariani per il contatto fra Dumfries e Anguissa (poi sbagliato da Calhanoglu) nello scontro diretto pareggiato 1-1 domenica scorsa a San Siro.nonCome si legge sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri pensano che le lamentele da Napoli saranno la colonna sonora di tutta questa stagione: si tratta di una strategia mirata a mettere pressione da parte dell’allenatore primo in classifica, Antonio, maestro in questa arte come ben sanno anche a Milano.