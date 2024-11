Gaeta.it - Il profilo del viaggiatore moderno: l’emergere dell’Everything Traveller secondo SiteMinder

L'Everything Traveller sta diventando il nuovo volto del turismo. Questo profilo emergente si distingue per la sua versatilità e apertura verso esperienze diverse. Le informazioni derivano dal Changing Traveller Report 2025 di SiteMinder, che offre un'analisi approfondita delle tendenze di viaggio e dei comportamenti delle nuove generazioni. L'attenzione si porta su come questi viaggiatori moderni cercano un equilibrio tra l'esplorazione di nuove destinazioni e la valorizzazione dell'esperienza di soggiorno.Le nuove tendenze del turismo Il 2025 segna un aumento evidente nelle intenzioni di viaggio, specialmente all'estero, dove il 72% degli intervistati a livello globale prevede di intraprendere viaggi internazionali. In Italia, la situazione è simile: il 19% degli intervistati si concentra su sole mete estere, mentre il 56% sta pianificando viaggi sia nazionali che internazionali.