Ha un raro tumore: fondi per Nicolò, il bimbo che non può sorridere. I genitori: "Grazie, ci state aiutando a sperare"

Bergamo – “Volevamo ringraziare di cuore ciascuno di voi per l’immensa solidarietà e generosità nell’averci aiutato in così pochissimo tempo. Mamma Sara, papà Luca e il piccolo”. Il messaggio è arrivato sulla piattaforma GoFundMe nella pagina aperta daidiper avviare la raccolta. La solidarietà non ha cifra. Ognuno secondo le proprie possibilità. C’è stato chi ha donato 5 euro, chi 20 euro, chi 25, chi mille (ma ha voluto restare anonimo), chi 50 euro. È una vera e propria ondata di generosità quella che sta travolgendo, un bambino di quattro anni di Villongo, nella Bergamasca, affetto da glioma, unalla testa. In aiuto alla famiglia del piccolo, costretta a fare la spola continuamente con Roma per le cure necessarie, sono stati donati in pochi giorni attraverso GoFundMe circa 80mila euro.