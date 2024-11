Tvpertutti.it - GF Stefano Tediosi è fidanzato, Erica: «Io tradita e manipolata»

Leggi su Tvpertutti.it

L'ingresso dial Grande Fratello ha portato con sé un'ondata di polemiche e rivelazioni scottanti. Il 33enne milanese, noto per la sua partecipazione a Temptation Island come tentatore di FedPetagna (con la quale ha intrapreso una conoscenza), è stato accusato di manipolazione e tradimento dalla fidanzata segretaMigliano. La giovane donna di 28 anni ha raccontato al sito Fanpage.it dettagli sconvolgenti della loro relazione.Nel dettaglio,ha rivelato di essere stata coinvolta in una relazione travagliata con, caratterizzata da bugie e manipolazioni. “Sono stataè venuto a cercarmi in negozio fino a 4 giorni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello”. L'ex tentatore le avrebbe chiesto di restare a casa ad aspettarlo, promettendo che i guadagni derivati dalla sua partecipazione ai reality sarebbero stati usati per un viaggio insieme.