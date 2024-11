Unlimitednews.it - Diabete, Silano “Lo screening salverà vite”

ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto propedeutico per l’implementazionedelloper ildi tipo 1 e celiachia sul territorio nazionale ha dato delle indicazioni importantissime. Abbiamo arruolato il 90% dei pazienti che ci eravamo proposti e il primo risultato è che c’è stata una grande accettazione da parte delle famiglie. Inoltre, i numeri ci stanno confermando che lopermetterà non solo di diagnosticare casi che altrimenti sarebbero rimasti silenti per molto tempo, ma soprattutto di salvare”. Così Marco, direttore delDipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Iss, in occasione della Giornata mondiale del.xb1/sat/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo