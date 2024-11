Ilveggente.it - Che scivolone Sinner: sbugiardato senza pietà

Leggi su Ilveggente.it

, i social non mentono: non va poi così bene.Tutto procede a gonfie vele. Almeno apparentemente. Già, perché basta scavare un po’ per scoprire che in realtà, dietro le quinte, c’è qualcosa che forse non va come dovrebbe. E non ci riferiamo al tennis, essendo questo,ombra di dubbio, il momento migliore della carriera del giovane Jannik. Ci riferiamo ad un aspetto che potrebbe sembrare secondario ma che tale, invece, non è.Che(LaPresse) – Ilveggente.itA preoccupare notevolmente i tifosi del campione, in questo momento, sarebbe la sua situazione sentimentale. Certi gesti sono inequivocabili e in queste circostanze lo sono ancor di più. Prima di scoprire cosa sia accaduto, però, è doveroso fare un passo indietro e ricordare a tutti, perché è giusto farlo, che questo è un copione già visto.