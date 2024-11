Superguidatv.it - Celine Dion torna a cantare dal vivo: la performance allo show Elie Saab è da pelle d’oca | Video

Dopo lasulle note di “Hymne a l’amour” in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024,ta adal. 9 minuti e 12 secondi di grandi emozioni per la cantautrice e per i fan che hanno potuto finalmente rivederla su di un palcoscenico. E’ l’inizio di una nuova era?canta dopo la malattia al compleanno diha riunito le più grandi modelle e star mondiali per i 45 anni del suo brand di moda con una festa di compleanno da mille e una notte celebrata in in Saudi Arabia. The 1001 Seasons of, questo il nome dell’evento, si è tenuto presso The venue, una delle nuove aree costruite per Riyadh Season dinanzi a star del calibro di Monica Bellucci e la Premio Oscar Halle Berry. Non solo in platea circa 900 persone tra cui anche la famiglia reale saudita.