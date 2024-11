Leggioggi.it - Bonus Natale 2024 ai dipendenti: ecco i codici tributo e come compilare il Modello F24

Leggi su Leggioggi.it

Sono pronti iper ilda erogare aicon figli. La notizia interessa i datori di lavoro, che devono anticipare la somma nelle buste paga dei lavoratori e lavoratrici, per poi recuperarla dallo Stato in seguito. Istituita dal Decreto legge 113/, l’indennità natalizia è destinata aiche rientrano in determinate condizioni economiche e familiari. Ilprevede un’indennità fino a 100 euro, erogata insieme alla tredicesima mensilità. Ora, con la risoluzione 54/E del 13 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto specificiper permettere ai datori di lavoro di recuperare le somme erogatecredito d’imposta. In questo articolo esploreremo in dettaglio tutti gli aspetti fondamentali di questa agevolazione, includendo le modalità di richiesta e compensazione tramite i modelli F24 e F24 EP.