Ilrestodelcarlino.it - Violenza contro le donne: il numero dove chiedere aiuto sugli scontrini di negozi e locali a Ferrara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 novembre 2024 – “Se sei vittima die stalking chiama il1522”: questa la frase che tutti e tutte troveranno stampatafiscali. Una proposta pensata per sensibilizzare e informare che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, è stata presentata dal Comune diinsieme alle associazioni di categoria. Nel dettaglio, annuncia l'amministrazione ferrarese, questa campagna "prevede l'inserimento, nella stampa deglifiscali della frase con ilutile pere, in alternativa o in aggiunta, la possibilità di esporre anche una locandina che testimonia l'adesione alla Giornata per l'eliminazione dellale". L'iniziativa è stata illustrata oggi dall'assessora alle Pari opportunità Angela Travagli e dai rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolte, vale a dire Simona Salustro di Ascom Terziario Donna, Edi Govoni di Confesercenti Impresa Donna, Jessica Morelli di Cna Impresa Donna, Caterina Paparella di Confartigianato MovimentoImpresa e Francesca Tamascelli di Coop Estense.