Uomini e Donne, storico ex tronista è tornato single? Gli indizi della rottura

Sembra essere giunta al termine la storia d’amore tra unoed amatissimo exdie la fidanzata.Stiamo parlando di Jack Vanore, che oltre ad aver preso parte al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi in qualità di, per diverso tempo è rimasto nel programma nelle vesti di opinionista, affiancando Gianni Sperti e Tina Cipollari.Proprio all’interno del programma Jack ha avuto modo di conoscere Raffaella Mennoia, con la quale ha intrattenuto una relazione durata diverso tempo e con la quale ha ancora oggi ottimi rapporti. Terminata la storia con Raffaella, Vanore ha intrapreso una relazione con Marina Dervishi, che però non è finita nel migliore dei modi.Archiviate queste due storie, il cuore di Jack èa battere per una ragazza di nome Linda Giovannazzi, che l’exaveva così presentato ai suoi fan sui social nel 2020:Volevo condividere con tutti voi in questo momento molto duro per tutti una cosa mia molto personale che pensavo di tenermi per me, ma proprio in questi giorni ho riflettuto e ho deciso di fare questa scelta, perchè l’amore è il motorenostra anima e noi tutti dovremmo poi ripartire proprio dall’amore per riprendere in mano e renderla migliore la nostra vita! Ti amo piccola mia e grazie per starmi vicino.