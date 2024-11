Lapresse.it - Ucraina, 90 droni hanno attaccato Kiev

Per la prima volta negli ultimi 73 giorni, le forze armate della Russialanciato un attacco aereo combinato missili-su, in. Lo ha reso noto in un messaggio su Telegram l’amministrazione militare della capitale.Per l’attacco, Mosca ha probabilmente utilizzato missili da crociera a base aerea, missili balistici KN-23/KN-24/Iskander-M,del tipo Shahed/Heran/Gerbera/Parody. “L’allarme aereo è stato annunciato nella capitale alle sette e mezza del mattino (le 6.30 in Italia, ndr) a causa della minaccia deiprovenienti dalla direzione est”, afferma Serhiy Popko, capo dell’amministrazione cittadina, “in quel momento i missili da crociera si stavano già dirigendo verso la regione di. Quando i razzi stavano già entrando a, il nemico ha lanciato contemporaneamente un attacco balistico sulla capitale”.