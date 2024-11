Movieplayer.it - This Time Next Year, la recensione: un bignami sulle rom-com che dimentica l'originalità

Basato sul best-seller di Sophie Cousens che ne cura l'adattamento, il film è diretto da Nick Moore, montatore di Nothing Hill e Love Actually. Ma per fare una commedia romantica da manuale serve la storia. Fortuna che i protagonisti funzionano. "Non sarebbe mai accaduto a Quinn Cooper". Minnie Cooper se l'è sentito dire tutta la vita da quando ha memoria. Da quando, la notte di Capodanno del 1990, è nata per seconda dopo lo scoccare della mezzanotte ed è iniziata una serie di sfortunati eventi che ha caratterizzato la sua esistenza. Con uno speciale accanimento proprio il giorno del suo compleanno. Lei che si sarebbe dovuta chiamare Quinn - cognome irlandese che secondo sua madre portava fortuna -, ma si è vista soffiare il nome - e un premio da 50 mila sterline - dal bambino nato per primo: Quinn .