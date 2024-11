Calciomercato.it - Tegola nerazzurra, lesione UFFICIALE: i tempi di recupero

Leggi su Calciomercato.it

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l’infortunio: ecco la diagnosiMai come quest’anno la corsa al vertice è più incerta che mai. In virtù del pareggio con il quale Inter e Napoli si sono divisi la posta in palio, infatti, sono ben sei le squadre raccolte in due punti. In un campionato nel quale i rapporti di forza sono pronti a cambiare da un momento all’altra, però, non è affatto passata inosservata la crescita esponenziale dell’Atalanta.: idi(LaPresse) – Calciomercato.itDopo un inizio di stagione un po’ in sordina, i nerazzurri hanno definitivamente preso quota, inanellando una striscia di risultati utili consecutivi che ha permesso alla ‘Dea’ di issarsi al secondo posto in classifica, ad un solo punto di distanza dal Napoli di Antonio Conte.